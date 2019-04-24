В Москве задержан репетитор музыки по подозрению в избиении 8-летней ученицы

В Москве задержан репетитор музыки, который заподозрен в нанесении побоев 8-летней ученице. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

«По предварительным данным, во время уроков музыки репетитор систематически наносил побои и применял физическую силу в отношении 8-летней девочки, а также высказывал в ее адрес оскорбления различного содержания», – отметили в ведомстве и уточнили, что по данному факту организована досоледственная проверка.

В настоящее время мужчина задержан, в ближайшее время он будет доставлен в следственный отдел для проведения проверочных мероприятий.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.04.19

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