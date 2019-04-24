В Москве против репетитора-истязателя возбуждено уголовное дело

В Москве против 23-летнего репетитора музыки возбуждено уголовное дело об истязании малолетнего ребенка (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ). Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

«По данным следствия, во время уроков музыки репетитор систематически наносил побои и применял физическую силу в отношении 8-летнего ребенка, а также высказывал в ее адрес оскорбления различного содержания», – отметили в СКР после доследственной проверки.

В настоящее время подозреваемый доставлен в следственный отдел, с ним проводятся следственные действия.

«Следователи дадут всестороннюю объективную оценку всем его действиям, а также проверят на причастность к совершению иных аналогичных преступлений на территории столицы. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», – уточнили в ведомстве.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.04.19

Минюст отказался регистрировать «Другую Россию». / Роуминг в Крыму обещают полностью отменить. / Украина больше не будет хранить в тайне данные о секретных изобретениях СССР. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»