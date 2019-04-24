Ногами по голове: трое сотрудников полиции избили до смерти мужчину

В Подмосковье возбуждено уголовное дело в отношении трех полицейских, которые до смерти забили 46-летнего мужчину. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло вечером 11 апреля возле одного из домов на улице Гагарина в Орехово-Зуеве. Трое сотрудников полиции 1990, 1991 и 1987 года рождения «из-за внезапно возникших личных неприязненных отношений» избили потерпевшего, нанеся ему множественные удары ногами и руками в область головы и тела, после чего скрылись с места происшествия.

Мужчина был госпитализирован в больницу с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма». Спустя неделю он скончался от полученных телесных повреждений.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и ч.3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия»).

По ходатайству следствия в отношении подозреваемого 1990 года рождения избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные отправлены под домашний арест.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Планируется назначение психиатрической и генетической экспертиз, а также проведение очных ставок и выход на место происшествия с очевидцами.

Ранее СМИ появлялась информация, что полицейские жестоко избили 46-летнего отца двукратного чемпиона мира по смешанным единоборствам (ММА) Магомеда Юнусилау.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.04.19

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