Русская нефть стала «токсичной»: Польша прекратила транзит «черного золота» из России

Польша прекратила транзит российской нефти из-за ее «неудовлетворительного качества». Об этом сообщил оператор польского участка магистрального нефтепровода «Дружба» PERN.

«Уровень загрязнения может привести к физическому повреждению установок НПЗ. Поэтому было принято решение приостановить прием нефти. В целях защиты польской системы электропередачи и нефтеперерабатывающих заводов прием загрязненной нефти был остановлен в пункте Адамово (польско-белорусская граница)», – говорится в сообщении.

Как отмечается, пока для снабжения польского рынка топливом будут использованы резервы. В случае длительного отсутствия поставок качественного сырья на польские НПЗ, нефть будет доставляться по резервному каналу – через нефтепорт в Гданьске, говорится на сайте.

Главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго подтвердил, что PERN высылал белорусским коллегам письмо, уведомив, что НПЗ в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть «с такими показателями, с какими она в настоящее время приходит в пункт приемки поставок «Адамово».

«В 22.00 по варшавскому времени (23.00 по минскому) 24 апреля они приостановили отбор, т.е. прекратили транспортировку нефти в Польшу в пункте «Адамово» на неопределенный срок», – цитирует его слова агентство «Белта».

В свою очередь, «Гомельтранснефть Дружба» направило телефонограмму в Брянск об остановке транзита по западному направлению. «На западе нефтепровод от Мозыря в западную сторону полностью остановлен, задвижки закрыты. Сохраняется поставка нефти по другой ветке в объемах, необходимых для транзита в направлении Украины, это около 40 тыс. т в сутки», – сказал Вериго.

Пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Марина Костюченко отметила, что белорусская сторона уже в течение недели «бьет тревогу» из-за некачественной нефти, поступающей из России, но «терпеливо» ведет переговоры с «Транснефтью». «Однако российской стороной затягивается принятие оперативных мер, несмотря на обещания решить вопрос в течение 2-3 дней. Наши соседи не стали ждать, и в связи с отказом всех НПЗ принимать и перерабатывать нефть с повышенным содержанием хлорорганики польский оператор PERN прекратил прием нефти», – сказала Костюченко.

Костюченко также подчеркнула, что происходящее бьет по репутации российских поставщиков нефти в Европу.

Напомним, проблема с качеством нефти, поступающей из России в Белоруссию по трубопроводу «Дружба», возникла на прошлой неделе. «Транснефть» признала повышенное содержание в сырье хлоридов и заявила о принятии мер для скорейшего решения проблемы. 23 апреля в Москве прошли переговоры между российской и белорусской стороной, которые пока не привели к сдвигу в решении проблемы.

Трубопровод «Дружба» – система магистральных нефтепроводов, построенная в 1960 годы. Маршрут проходит от Самары до Брянска затем до Мозыря, после чего разветвляется на 2 участка: северный – по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы; и южный – по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.

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