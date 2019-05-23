Белоруссия предложила Казахстану возобновить переговоры по поставкам нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Казахстану активизировать переговоры по поставкам нефти. Белорусский лидер признал, что обсуждение этого вопроса не обойдется без участия России, передает БЕЛТА.

«Вы знаете, что мы сейчас занялись диверсификацией поставок углеводородного сырья. Мы имеем несколько точек соприкосновения и ведем переговоры по поставкам нефти в Белоруссию из других источников. В этом году мы в основном закончим модернизацию нефтеперерабатывающих заводов. Поэтому нам будет немножко легче покупать с мировых рынков нефть. В связи с этим уже ведем переговоры и хотели бы, чтобы они были активизированы, по поставкам казахстанской нефти в Белоруссию», – сказал Лукашенко на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Белоруссии Ермухаметом Ертысбаевым.

Президент отметил, что этот вопрос лежит в плоскости не только Белоруссии и Казахстана (здесь проблем нет), но и России по транзиту. Лукашенко выразил уверенность, что сможет договориться о каких-то объемах поставок нефти из Казахстана.

В свою очередь посол Казахстана заявил, что в его стране нефти и нефтепродуктов предостаточно, и есть готовность поставлять их в Белоруссию.

Как сообщал «Новый День», 19 апреля возникла проблема с качеством нефти, поступающей из России в Белоруссию по трубопроводу «Дружба». В сырье оказалось повышенное содержание хлоридов. Белоруссии пришлось приостановить экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии. Президент РФ Владимир Путин назвал это ЧП ударом по имиджу страны.

Позже стало известно о задержании четырех человек по подозрению в причастности к загрязнению нефти. По словам министра энергетики Александра Новака, источник загрязнения определен в ходе проверки, им оказался узел учета Лопатино в Самарской области. Незаконную сдачу в трубопроводную систему некондиционной нефти осуществляла группа компаний.

11 мая Лукашенко заявил, что ущерб от поставок некачественной российской нефти может составить сотни миллионов долларов. Точная сумма будет определена после ревизии нефтеперерабатывающих заводов.

Минск, Служба информации РИА «Новый День»

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