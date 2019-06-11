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Среда, 12 июня 2019, 20:43 мск

Новости Скандалы и происшествия

В деле о токсичной нефти появились еще четыре фигуранта

В деле о загрязнении нефтепровода «Дружба» появились четыре новых фигуранта. Их подозревают в самовольном подключении к нефтепроводам, а также в приведении их в негодность.

Как сообщили РИА «Новости» в Самарском районном суде, Владимир Матюхин, Дмитрий Никишов, Роман Гладков и Роман Якушев отправлены под домашний арест до 30 июня.

Ранее в деле фигурировали шесть человек – Роман Трушев, Светлана Балабай, Рустам Хуснутдинов, Владимир Жоголев, Сергей Баландин и Роман Ружечко. По версии следствия, они организовали преступное сообщество и похитили нефть стоимостью 1 млн рублей. Трушев и Ружечко находятся в международном розыске, остальные арестованы.

Весной 2019 года подозреваемые поставили в узел слива у села Николаевка Самарской области нефть с хлорсодержащими соединениями. В результате токсичное сырье попало в систему магистрального трубопровода. Загрязненная нефть была экспортирована в Белоруссию и далее в Европу.

Как сообщал «Новый День», 19 апреля возникла проблема с качеством нефти, поступающей из России в Белоруссию по трубопроводу «Дружба». В сырье оказалось повышенное содержание хлоридов. Белоруссии пришлось приостановить экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии. Президент РФ Владимир Путин назвал это ЧП ударом по имиджу страны. В мае поставки возобновились. Сейчас решается вопрос о компенсациях.

Самара, Служба информации РИА «Новый День»

Самара. Другие новости 11.06.19

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