«Расхлябанность и разболтанность на территории России»: Лукашенко оценил ущерб от поставок ядовитой нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ущерб от поставок некачественной российской нефти может составить сотни миллионов долларов. Точная сумма будет определена после ревизии нефтеперерабатывающих заводов.

«Расхлябанность и разболтанность на территории России (а это тысячи километров) – и огромная труба была загрязнена ядовитой нефтью, – сказал глава государства. – За неделю даже трубу, по которой прокачивается нефть, на 4-5 мм, как говорят специалисты, съедает».

Степень повреждения оборудования будет оценена после ревизии НПЗ, передает БЕЛТА. Точную сумму ущерба Лукашенко не назвал, но указал, что сумма будет огромной. «Мы недополучили определенную прибыль, валютную выручку, транзит – мы огромные деньги потеряли. Это сотни миллионов долларов», – отметил президент.

Белоруссия уже начала планировать ремонт нефтепровода «Дружба», на котором насчитывается порядка 10-12 аварийных участков. Ранее ремонтные работы не проводились, чтобы не останавливать транзит российской нефти. «Мы приостановили всякие ремонты, чтобы не усугубить ситуацию с поставками и транзитом нефти через Белоруссию в Западную Европу. Россия не может полностью заменить эту артерию», – констатировал Лукашенко.

Говоря об отношении президента РФ Владимира Путина к сложившейся ситуации, глава государства подчеркнул, что российский лидер признает наличие ущерба. «Он понимает, что надо ущерб компенсировать. Он сам сказал, что это огромные потери для России, имиджевые потери. А в центре этого ущерба лежит Белоруссия. Мы больше всего потеряли от этого. Он публично признал, что это огромный ущерб. Какой? Специалисты посчитают. Думаю, россияне не должны это оспаривать. Что, мы с россиянами пойдем судиться по этому вопросу? Думаю, мы разберемся, кто кому что должен», – заключил Лукашенко.

Как сообщал «Новый День», 19 апреля возникла проблема с качеством нефти, поступающей из России в Белоруссию по трубопроводу «Дружба». В сырье оказалось повышенное содержание хлоридов. Белоруссии пришлось приостановить экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии. Президент РФ Владимир Путин назвал это ЧП ударом по имиджу страны.

Позже стало известно о задержании четырех человек по подозрению в причастности к загрязнению нефти. По словам министра энергетики Александра Новака, источник загрязнения определен в ходе проверки, им оказался узел учета Лопатино в Самарской области. Незаконную сдачу в трубопроводную систему некондиционной нефти осуществляла группа компаний.

Минск, Служба информации РИА «Новый День»

Минск. Другие новости 11.05.19

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