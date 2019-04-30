Подвела «грязная нефть»: Медведев дал поручения смягчить ограничение на белорусскую «молочку»

Россия решила пересмотреть ограничения на ввоз молочной продукции из Белоруссии. Как сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, вместо секторальных ограничений на поставки будут организованы проверки конкретных предприятий.

«От секторальных решений мы уходим, но они замещаются решениями на уровне компаний. Мы договорились, что все вопросы, которые у нас есть по молоку и по всем предприятиям, которые сейчас еще не могут продавать свою (молочную) продукцию на российском рынке, мы введем временные ограничения и по каждому предприятию будем разбираться», – цитирует слова Медведева «Интерфакс».

Премьер подчеркнул, что в каждой компании будет проведен «тщательный анализ». «Я такие поручения дал и главе Минсельхоза, и руководителю Россельхознадзора», – сказал премьер.

Напомним, в 2018 году Россия закрыла свой рынок для некоторых категорий белорусской молочной продукции. В правительстве РФ объяснили это тем, что белорусская ветеринарная служба сертифицирует продукцию заводов, оборудование которых не соответствует требованиям качества, установленным в ЕАЭС.

В начале апреля Россельхознадзор запретил ввоз яблок и груш из Белоруссии, так как под видом белорусской продукции в РФ могла поставляться санкционная продукция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал принятое Россельхознадзором решение санкциями и «выкручиванием рук». Он поручил правительству «в случае необходимости» поставить на ремонт нефтепроводы, которые идут через Белоруссию.

Примечательно, что 19 апреля возникла проблема с качеством нефти, поступающей из России в Белоруссию по трубопроводу «Дружба». «Транснефть» признала повышенное содержание в сырье хлоридов и заявила о принятии мер для скорейшего решения проблемы. 23 апреля в Москве прошли переговоры между российской и белорусской стороной, которые пока не привели к сдвигу. Белоруссии приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.

Сегодня «Белнефтехим» сообщил, что на полное устранение всех последствий перекачки некачественной нефти из России, поставляемой в Белоруссию по нефтепроводу «Дружба», потребуется несколько месяцев напряженной работы.

Трубопровод «Дружба» – система магистральных нефтепроводов, построенная в 1960 годы. Маршрут проходит от Самары до Брянска затем до Мозыря, после чего разветвляется на 2 участка: северный – по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы; и южный – по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.04.19

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