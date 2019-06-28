В деле о загрязнении нефти появились новые фигуранты

Дело о загрязнении нефти в «Дружбе» пополнилось тремя фигурантами. Об этом сообщил РИА «Новости» адвокат Дмитрий Натариус. Таким образом, число обвиняемых в общей сложности увеличилось до 13 человек.

Новые фигуранты являются сотрудниками «Транснефть-Дружба». Это Пятилетов Н.К., Рубцов Н.И. и Цуканова О.В.. Ранее в деле фигурировали шесть человек. По версии следствия, они организовали преступное сообщество и похитили нефть стоимостью 1 млн рублей. Затем к ним добавились еще четыре обвиняемых.

Как сообщал «Новый День», 19 апреля возникла проблема с качеством нефти, поступающей из России в Белоруссию по трубопроводу «Дружба». В сырье оказалось повышенное содержание хлоридов. Белоруссии пришлось приостановить экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии. Президент РФ Владимир Путин назвал это ЧП ударом по имиджу страны. В мае поставки возобновились. Сейчас решается вопрос о компенсациях.

Самара, Служба информации РИА «Новый День»

Самара. Другие новости 28.06.19

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