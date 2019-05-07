«Дружба» обросла криминалом: за загрязнение нефти в трубопроводе задержаны четыре человека

Четыре человека задержаны по подозрению в причастности к загрязнению нефти в нефтепроводе «Дружба». Об этом на заседании правительства РФ сообщил министр энергетики Александр Новак.

Он пояснил, что источник загрязнения нефти определен в ходе проверки, им оказался узел учета Лопатино в Самарской области. Незаконную сдачу в трубопроводную систему некондиционной нефти осуществляла группа компаний, передает RNS.

Уголовное дело возбуждено о краже, организации преступного сообщества и приведении в негодность объектов жизнеобеспечения. Материалы проверки уже направлены в Генпрокуратуру. Все четверо задержанных по решению суда находятся в СИЗО.

Как сообщал «Новый День», 19 апреля возникла проблема с качеством нефти, поступающей из России в Белоруссию по трубопроводу «Дружба». В сырье оказалось повышенное содержание хлоридов. Белоруссии пришлось приостановить экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии. Президент РФ Владимир Путин назвал это ЧП ударом по имиджу страны.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.05.19

В России обезврежена крупная неонацистская группировка. / В Бундестаге назвали условие для отмены антироссийских санкций. / Москвичи, возмущенные бездушием мэрии, решили сами объявить траур по погибшим при крушении лайнера в «Шереметьево». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»