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Вторник, 7 мая 2019, 14:14 мск

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«Дружба» обросла криминалом: за загрязнение нефти в трубопроводе задержаны четыре человека

Четыре человека задержаны по подозрению в причастности к загрязнению нефти в нефтепроводе «Дружба». Об этом на заседании правительства РФ сообщил министр энергетики Александр Новак.

Он пояснил, что источник загрязнения нефти определен в ходе проверки, им оказался узел учета Лопатино в Самарской области. Незаконную сдачу в трубопроводную систему некондиционной нефти осуществляла группа компаний, передает RNS.

Уголовное дело возбуждено о краже, организации преступного сообщества и приведении в негодность объектов жизнеобеспечения. Материалы проверки уже направлены в Генпрокуратуру. Все четверо задержанных по решению суда находятся в СИЗО.

Как сообщал «Новый День», 19 апреля возникла проблема с качеством нефти, поступающей из России в Белоруссию по трубопроводу «Дружба». В сырье оказалось повышенное содержание хлоридов. Белоруссии пришлось приостановить экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии. Президент РФ Владимир Путин назвал это ЧП ударом по имиджу страны.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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