Россия закачала в Белоруссию 5 млн тонн «грязной» нефти

Белоруссия оценила объем некачественной нефти, поставленной из России, в 5 млн тонн. Об этом сообщил главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго.

По его словам, чистое сырье находится на 30-м км трассы Унеча – Мозырь, это треть пути до российско-белорусской границы. До 2 мая из трубопровода будут вытеснять некачественную нефть, передает БЕЛТА. «Используя эту вынужденную паузу, мы постараемся выполнить необходимые на данный момент ремонтные работы», – уточнил Вериго.

Выход на 60-65% номинальной среднегодовой загрузки планируется совершить 10-11 мая, однако система будет работать в функционально ограниченном режиме. Полное восстановление потребует не менее полугода напряженной работы, отметил инженер.

Только одна нитка нефтепровода «Дружба» будет восстановлена, благодаря предпринятым мерам. Вторая останется закрытой на неопределенное время, пока будет выполнять функцию своего рода хранилища для некондиционной нефти.

Напомним, проблема с качеством нефти, поступающей из России в Белоруссию по трубопроводу «Дружба», возникла 19 апреля. «Транснефть» признала повышенное содержание в сырье хлоридов и заявила о принятии мер для скорейшего решения проблемы. 23 апреля в Москве прошли переговоры между российской и белорусской стороной, которые пока не привели к сдвигу в решении проблемы. Белоруссии пришлось приостановить экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.

Трубопровод «Дружба» – система магистральных нефтепроводов, построенная в 1960 годы. Маршрут проходит от Самары до Брянска затем до Мозыря, после чего разветвляется на 2 участка: северный – по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы; и южный – по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.

Минск, Служба информации РИА «Новый День»

Минск. Другие новости 30.04.19

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