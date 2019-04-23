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Вторник, 23 апреля 2019, 11:53 мск

Новости Экономика

Белоруссия остановила поставки бензина и дизеля на Украину, в Польшу и страны Балтии

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии. Причина – поставки некачественной нефти из России. Об этом сообщил заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб.

«Приостановлена поставка светлых нефтепродуктов, бензинов и дизтоплива в Украину, Балтию и Польшу. На текущий момент [контрактные обязательства] приостановлены до момента решения вопроса с российской нефтью», – цитирует Гриба БЕЛТА.

Сократить экспорт было решено для того, чтоб обеспечить внутренний рынок. При этом Белоруссия все же опасается санкций из-за приостановки поставок и работает над тем, чтобы не столкнуться с ними. Гриб подчеркнул, что рынки Украины, стран Балтии и Польши остаются наиболее премиальными для Минска.

Напомним, на некачественную нефть «Белнефтехим» указал 19 апреля. «Транснефть» признала, что на участке Самара-Унеча обнаружен источник загрязнения. Белорусская сторона ограничила экспорт нефтепродуктов и обратилась к «Транснефти» с просьбой увеличить поставки по северной ветке нефтепровода «Дружба», где качество сырья соответствует стандартам.

Кроме того, Белоруссия потребует компенсации издержек. По словам председателя концерна Андрея Рыбакова, речь может идти о десятках, если не сотнях миллионов долларов.

Минск, Служба информации РИА «Новый День»

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