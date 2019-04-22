«Транснефть» призналась в поставках грязной нефти в Белоруссию

В Белоруссию поставлялась некачественная нефть. Источник загрязнения обнаружен на участке Самара-Унеча. Об этом сообщило корпоративное издание «Транснефти» «Вестник Нафтана».

О плохом качестве российской нефти ранее сообщил «Белнефтехим». «В ближайшее время стороны намерены обсудить технические и компенсационные вопросы», – указали в «Транснефти». Белорусские и российские эксперты встретятся 23 апреля.

Оператор нефтепровода «Дружба» заявил об ухудшение качества транспортируемой нефти по показателю органических хлоридов 19 апреля. «Белнефтехим» в ответ ограничил экспорт нефтепродуктов и обратился к «Транснефти» с просьбой увеличить поставки по северной ветке нефтепровода «Дружба», где качество сырья соответствует стандартам.

Белорусская сторона указывала, что по показателю «хлориды» имеется превышение нормы в 17 раз. «По оперативному мониторингу видно, что несоответствующая качественному показателю нефть поступит на наш завод с южной ветки с воскресенья на понедельник. Принято решение о снижении загрузки завода на 40% для сохранения действующего оборудования», – отмечается в сообщении оператора.

В «Белнефтехима» также заявили, что Белоруссия потребует компенсации издержек, передает «Интерфакс». По словам председателя концерна Андрея Рыбакова, речь может идти о десятках, если не сотнях миллионов долларов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.04.19

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