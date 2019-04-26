Украина вслед за Польшей и Словакией остановила транзит российской нефти

Украина в ночь на пятницу, 26 апреля, приостановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщает украинский оператор «Укртранснафта». Компания уточняет, что полностью прекращена перекачка «черного золота» на участке «Мозырь – Броды».

В «Укртранснафте» пояснили, что компания вправе «приостановить прием российской нефти, если сырье не соответствует качественным показателям». «Все материальные убытки возлагаются на сторону, которая не смогла выполнить свои обязанности»,– подчеркивается в сообщении, опубликованной в фейсбуке оператора.

В компании заявили, что вынуждены пойти на такой шаг из-за отказа Словакии принимать некачественную нефть на приемо-сдаточном участке «Будковце», а также из-за отсутствия свободных резервуаров на венгерском приемном пункте «Фенешлитке».

Украинский оператор направил письмо белорусской компании «Гомельтранснефть Дружба», в котором проинформировал о приостановке транзита на участке «Мозырь – Броды» из-за ненадлежащего качества нефти. Последняя сообщила об этом российской стороне.

Ранее решение о приостановке транзита нефти из России из-за проблем с ее качеством также приняла Польша.

Как сообщал «Новый День», проблема с качеством нефти, поступающей из России в Белоруссию по магистральному трубопроводу «Дружба», возникла на прошлой неделе. Компания «Транснефть» признала повышенное содержание в сырье хлоридов и заявила о принятии мер для скорейшего решения проблемы.

В правительстве России назвали проблему с качеством российской нефти, которая отправляется в Европу по трубопроводу «Дружба, технической ошибкой. Представитель вице-премьера РФ Дмитрия Козака Илья Джус накануне пообещал, что в ближайшее время она будет устранена.

В пятницу в Минске намечена встреча операторов «Дружбы» России, Белоруссии, Польши и Украины для обсуждения дальнейших действий, связанные с некачественной российской нефтью, поставляемой по трубопроводу.

Трубопровод «Дружба» – система магистральных нефтепроводов, построенная в 60- годы прошлого века. Маршрут проходит от Самары до Брянска, затем до Мозыря, после чего разветвляется на два участка: северный – по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы; и южный – по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.

Киев, Москва, служба информации РИА «Новый День»

Киев, Москва. Другие новости 26.04.19

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