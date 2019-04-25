Проблему качества нефти в правительстве РФ назвали «технической ошибкой»

В правительстве РФ считают технической ошибкой проблему с качеством российской нефти, которая отправляется в Европу по трубопроводу «Дружба». «Это техническая проблема, и она в ближайшее время будет устранена», – заявил представитель вице-премьера РФ Дмитрия Козака Илья Джус, слова которого цитирует «Прайм».

Как сообщалось ранее, проблема с качеством нефти, поступающей из России в Белоруссию по магистральному трубопроводу «Дружба», возникла на прошлой неделе. Оператор трубы «Транснефть» признала повышенное содержание в сырье хлоридов и заявила о принятии мер для скорейшего решения проблемы.

Между тем накануне вечером Белоруссия остановила транзит нефти в сторону Польши после соответствующего запроса оператора польского участка нефтепровода «Дружба» (PERN).

Стоит отметить, что сегодня в Москве продолжаются переговоры представителей российских и белорусских компаний по поводу качества российской нефти. Накануне консультации на эту тему оказались безрезультатными. По их итогам «Белнефтехим» заявил, что Россия затягивает принятие оперативных мер по вопросу поступления некачественной нефти, хотя обещала решить проблему за два-три дня.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.04.19

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