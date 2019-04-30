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Вторник, 30 апреля 2019, 12:03 мск

Новости Экономика

На восстановление нефтепровода «Дружба» потребуется несколько месяцев

На полное устранение всех последствий перекачки некачественной нефти из России, поставляемой в Белоруссию по нефтепроводу «Дружба», потребуется несколько месяцев напряженной работы. Об этом сообщил «Белнефтехим».

В настоящее время «грязная» нефть находится на 30-м километре пути от Унечи. 50 тысяч тонн некачественного сырья выкачают в резервуар на российском участке нефтепровода, 120 тысяч тонн – в резервуар в Белоруссии.

Ожидается, что чистая нефть поступит на территорию Белоруссии только к вечеру 2 мая. На Мозырский нефтеперерабатывающий завод она дойдет 4 мая, говорится в сообщении «Белнефтехима».

Напомним, проблема с качеством нефти, поступающей из России в Белоруссию по трубопроводу «Дружба», возникла 19 апреля. «Транснефть» признала повышенное содержание в сырье хлоридов и заявила о принятии мер для скорейшего решения проблемы. 23 апреля в Москве прошли переговоры между российской и белорусской стороной, которые пока не привели к сдвигу в решении проблемы. Белоруссии пришлось приостановить экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.

Трубопровод «Дружба» – система магистральных нефтепроводов, построенная в 1960 годы. Маршрут проходит от Самары до Брянска затем до Мозыря, после чего разветвляется на 2 участка: северный – по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы; и южный – по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.

Минск, Служба информации РИА «Новый День»

Минск. Другие новости 30.04.19

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