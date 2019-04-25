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Четверг, 25 апреля 2019, 12:03 мск

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В Подмосковье рядом с магазином нашли труп новорожденного ребенка

В подмосковной Электростали следователи ищут мать новорожденной девочки, тело которой было найдено возле одного из гипермаркетов города. ГСУ СК по Московской области начата доследственная проверка.

В ведомстве уточнили, что труп новорожденного ребенка был обнаружен накануне вечером. Признаков насильственной смерти следователи не нашли, причину гибели девочки установит судебно-медицинская экспертиза.

Предполагается, что по результатам проверке будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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