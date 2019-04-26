В Подмосковье обезврежен лидер жестокой этнической группировки

В Подмосковье задержан 37-летний лидер этнической преступной группировки, специализировавшейся на мошенничестве с недвижимостью и отличавшейся крайней жестокостью. Как сообщила руководитель пресс-службы регионального главка МВД Татьяна Петрова, против криминального авторитета возбуждены уголовные дела о незаконном обороте наркотиков и краже.

Было установлено, что преступники в ноябре 2018 года обманным путём попытались завладеть домовладением в с. Никольское, принадлежащим 46-летней местной жительнице, однако мужчина, проживающий в соседнем доме, предупредил женщину о том, что в отношении неё может быть совершено преступление. Участники группы с целью мести соседу насильно вывезли его дочь, 2000 г.р. в один из частных домов, расположенных в Кубинке, где подвергли ее сексуальному насилию.

По результатам оперативно-розыскных мероприятий спецоперацию провели сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России «Одинцовское» при поддержке бойцов специального назначения «Гром». При обыске по месту проживания криминального авторитета были изъяты банковские карты, мобильные телефоны, ювелирные украшения, наручные часы, электрошокеры, трость-стилет, а также 4 свертка с порошкообразным и растительным веществами внутри. По результатам химического исследования установлено, что изъятые вещества являются наркотическими средствами – марихуаной, амфетамином и метилэфедроном, общим весом около 3 граммов. Кроме того, в квартире правонарушителя обнаружено и изъято оружие и боеприпасы, которые направлены на экспертизу, – уточнили Петрова.

По ее словам, установлена также причастность подозреваемого к совершению квартирной кражи в Звенигороде, где общая сумма ущерба составила более 5 млн рублей.

По данным фактам Следственным управлением МУ МВД возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ «Кража» и ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время полицейскими проводится комплекс мероприятий, направленный на установление и задержание других участников этнической группы, а также дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта уголовного дела.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.04.19

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