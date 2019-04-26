«Все идет по плану»: либеральная башня Кремля ведет Россию к «суициду»

Российская либеральная политическая элита с помощью федерального правительства создает невыносимые условия для жизни рядовых граждан и намеренно ведет государство к «суициду». Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение было высказано накануне в рамках прошедших в Госдуме экспертных слушаний «Экономика России на современном этапе: кризис или подъем?», организованных партией «Справедливая Россия».

Лидер «эсеров» Сергей Миронов, выступая на слушаниях, обратил внимание на противоречивый характер сегодняшней экономической политики. «С одной стороны разработаны мегапроекты, с другой – большинство граждан ощущает, что жить стало тяжелее. Есть ли в России ресурсы? Несомненно – и кадровые, и финансовые. Не хватает либо умения, либо политической воли. Правительство говорит, что все идет по плану. На последнем отчете правительства стало ясно, что оно отказывается от экономической идеологии, демонстрируя себя в качестве технократа. Все невзгоды объясняются санкциями и падением цен на нефть», – отметил Миронов.

При этом он выразил уверенность, что экономические проблемы, с которыми столкнулась страна, носят не внешний, а внутренний характер, и непосредственно связаны с действиями самого правительства. «Важнейшим фактором является нарастающее социальное неравенство. В отчете председатель правительства признал проблему бедности и наличия 19 млн фактически нищих граждан России. С 1 января 2019 года повышен пенсионный возраст, увеличен налог на добавленную стоимость, введен туристический сбор, началась так называемая мусорная реформа и эксперименты с налогом на самозанятых. Важно оценивать это с точки зрения их влияния на уровень и качество жизни людей», – подчеркнул политик.

Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, выступавший на слушаниях, со своей стороны выразил уверенность, что дело не в отсутствии политической воли, а в реальных целях властей. «У правительства есть воля. Просто не нужно приписывать ему несвойственные цели и задачи. Подъем у нас есть. Бурный подъем богатств российских олигархов, он фиксируется в Forbes, бурный подъем рейдерских захватов в стране», – подчеркнул экономист.

С его точки зрения, сейчас всем очевидно, какие экономические действия могут исправить ситуацию в стране, но эти преобразования пойдут против нынешней власти. Речь идет, в том числе, о прогрессивной шкале налогообложения, которую правительство отказывается вводить. «Если заявления объединить, звучит очень четко – мы этой стране налоги платить не будем. Это говорит и либеральное сообщество, и «Единая Россия», и правительство своими делами тоже», – констатировал Делягин.

«Для того, чтобы был дешевый кредит, нужно ограничить финансовые спекуляции, чтобы все деньги не оказались на валютном рынке, как в сентябре 92 года. Это значит пойти против либерального клана – потому что сегодняшний либералы – те, кто служит финансовым спекулянтам против народа России. Как финансовые спекулянты могут ограничить финансовые спекуляции? Это нонсенс», – подчеркнул экономист.

Делягин напомнил, что, по официальным данным Минфина, федеральный бюджет постоянно пополняется деньгами, которые потом «валяются без движения». «На 1 апреля они (резервы) составили 11 трлн рублей. На эти деньги можно построить страну заново. Но правительство говорит: мы еще на 3 трлн увеличим резервы, потому что, когда мы доведем страну до катастрофы, тогда нам все эти деньги понадобятся. Мысль о том, что страну можно не доводить до катастрофы, что, если вы развиваете страну нормально, черного дня не наступит – людям (из правительства РФ) не доступна», – обратил внимание эксперт.

При этом он подчеркнул, что власть не глупа – у нее все действительно идет по плану. «Если вы посмотрите действия правительства и в целом либерального клана после переизбрания президента в марте прошлого года, вы легко увидите, что есть два объяснения: либо люди внезапно сошли с ума, либо они сознательно доводят страну до создания условий, в которых нельзя нормально жить. Люди доводят страну до майдана, государство совершает самоубийство», – считает Делягин.

По его оценке, последние 30 лет в стране идет «утилизации советского наследства: от космического корабля «Буран» – до людей как физиологического объекта». «Сначала грабили материально, а потом – монетизация льгот, пенсионная реформа, мусорная агрессия против граждан России – это уже уничтожение людей и среды их обитания», – считает экономист.

Делягин также напомнил, что в 90-е годы «либеральному клану принадлежало все». «При Путине им выделили социально-экономический сектор, они набрались мощи, напитались ресурсами, теперь они хотят вернуть все, как было. Это гипотеза, но второй гипотезы я себе представить не могу. Украина им показала, как можно олигархам захватить всю страну», – заявил он.

В этой связи эксперт подчеркнул, рано или поздно, этот «план» либеральной верхушки может быть осуществлен, поэтому «нужно готовиться к формированию программы «нового революционного правительства», которое в значительно худших условиях, чем сегодня, будет заниматься модернизацией страны.

Москва, Мария Вяткина

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