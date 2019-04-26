Перспектива уничтожения России: чем аукнется монетарная политика ЦБ РФ

В России пора вводить «чрезвычайную» финансовую политику – чтобы выйти из экономического кризиса, нужно заставить Центробанк работать на страну, а не против нее. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на прошедших в Госдуме экспертных слушаниях «Экономика России на современном этапе: кризис или подъем?» экспертное сообщество практически единогласно высказалось о необходимости пересмотреть полномочия ЦБ РФ.

В частности, в своем выступлении председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям Владимир Гамза обратил внимание, что Россия – «очень бедная страна», которая оказалась в замкнутом круге бедности. «Мы в среднем находимся на 50-м месте в мире по ВВП и доходам на душу населения. Низкие доходы населения не позволяют расширять производства – нет сбыта, отсутствие сбыта не позволяет производству создать новую добавленную стоимость, тем самым повысить доходы населения. Мы мотаемся в этом замкнутом круге», – констатировал Гамза.

По его оценке, сейчас в России есть все возможности для экономического роста, в том числе денежные ресурсы, но для того, чтобы их использовать, нужно пересмотреть «финансовую систему кубышки». «Чтобы решить те задачи, которые поставил президент («майские указы 2.0»), нужна чрезвычайная финансовая политика. Я по-другому не могу это назвать. Внутри страны сегодня почти 120 трлн свободных денег. Нет трансмиссионного механизма преобразования денег в инвестиции. Мы страна сбережений. У нас огромная денежная база, правительство в ЦБ держит огромные деньги… Мы накапливаем, у нас все «на всякий случай», на «черный день», финансовая система кубышки», – подчеркнул он.

Гамза считает, что во многом экономический кризис связан с политикой Центробанка – как ни странно, регулятор на законодательном уровне имеет право не работать на развитие экономики. «Сегодня Центральный банк закрылся законом «О Банке России», в котором нет задачи участия банка в экономическом росте инструментами денежно-кредитной политики. Он говорит: у меня нет такой задачи – у меня задача инфляция, борьба с инфляцией, таргетирование инфляции, а вот экономический рост не моя задача – отстаньте от меня», – пояснил Гамза.

В этой связи примечательными являются также слова депутата Госдумы Михаила Емельянова, который отметил неприкасаемость главы Банка России. «Сейчас руководителя ЦБ отстранить от должности сложнее, чем объявить импичмент президенту», – подчеркнул он.

По словам Гамзы, политика ЦБ усугубляет экономическую ситуацию в стране. «ЦБ нам рассказывает, что у нас все растет в этой сфере, приводя цифры номинального роста, но все нужно сравнивать с ВВП. Относительно ВВП в прошлом году и кредиты нефинансовым организациям, и кредиты МСП (субъекты малого и среднего предпринимательства) упали. У нас в целом кредиты чуть выросли, но только за счет роста кредитов физлицам», – сказал он и подчеркнул, что закредитованность населения растет из-за падения реальных доходов.

«Реальные доходы падают, чтобы хоть как-то удержать уровень продолжают наращивание кредитования. Это приведёт к очень плаченым результатам. В отсутствие реального роста – в будущем нет возможности погашать кредиты», – подчеркнул он.

Со своей стороны лауреат Госпремии СССР, экономист Валентин Занин обратил внимание, что ЦБ сегодня не только не работает на страну, но и способствует выкачиванию ресурсов из России. «Во всех развитых странах ЦБ не устанавливает валюту, рынок устанавливает валюту. Сегодня по рынку доллар стоит 24 рубля. Сейчас у нас, когда человек вывез товар на 1 доллар – ему ЦБ тут же выдает 65 рублей вместо 24 рублей по паритету покупательной способности, как живет весь мир. Поэтому он гонит товары туда, привозит бумажку, ее меняют в три раза больше, чем положено. В стране нет ресурсов, есть только запись, только по записи существует профицит бюджета», – сказал Занин.

С его точки зрения, необходимо «законодательно запретить ЦБ покупать валюту дороже, чем по партиту покупательной способности». «Тогда курсы более-менее сойдутся не в одну неделю, конечно, примерно за год, вывоз более-менее сравняется с ввозом, ресурс будет работать внутри страны», – считает экономист.

При этом Занин подчеркнул, что если этого не произойдет, Россия будет постепенно уничтожаться. «Мы взяли курс на безудержный экспорт. Мы с 95-го года вывезли на 6 трлн продукции, а привезли обратно 3 трлн. Любая система, которая дает больше, чем получает, умирает. Если мы эту практику не прекратим, нашей страны не будет существовать», – подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что это медленное уничтожение видно уже сейчас – если в 1991 году население России составляло 148 млн человек, что сегодня – 125 млн.«Когда дело касается миллионов, это не частные вещи, это та самая политика, когда мы отдаем больше, чем получаем», – подчеркнул Занин.

Как сообщал «Новый День», действия Центрального Банка РФ вызывает массовое недовольство жителей России, которые пострадали из-за действий регулятора и официально «несуществующего» банковского кризиса. По мнению экспертов, назрела необходимость пересмотреть статус ЦБ РФ, который сейчас является фактически бесконтрольным. В середине ноября 2018 года стало известно, что объединения обманутых вкладчиков готовы инициировать референдум по ограничению полномочий Банка России.

Москва, Мария Вяткина

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