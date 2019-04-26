Эвакуировано 3 тысячи человек: в университете нефти и газа им. Губкина сильный пожар

В Москве в здании Российского государственного университета (РГУ) нефти и газа им. Губкина произошел сильный пожар, из здания было эвакуировано около 3 тысяч человек.

Как сообщила пресс-служба столичного главка МЧС, информация о ЧП по адресу Ленинский проспект, д.65, где находится университет, поступила в 13:56. Очаг возгорания находился на 6 этаже 8-ми этажного административного здания, а площадь пожара составила 80 квадратных метров. К 14:51. Информации о пострадавших в настоящий момент нет.

По сообщению Центра организации дорожного движения (ЦОДД), из-за пожара было перекрыто движение по дублеру Ленинского проспекта в область от улицы Молодежная до пересечения с Ломоносовским проспектом..

В пресс-службе РГУ нефти и газа им. Губкина РБК сообщили, что не комментируют инцидент до окончания внутреннего расследования, пишет РБК. По предварительным данным, пожар произошел в одной из аудиторий.

На фото, опубликованных в паблике «Москва с огоньком» «ВКонтакте», видно, как студенты толпятся у здания университета.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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