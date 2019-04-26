Дело московского репетитора-истязателя: следствие настаивает на его аресте

В Москве следствие ходатайствует об аресте 23-летнего репетитора-истязателя. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, мужчина признал, что проявлял грубость в отношении 8-летней подопечной и пояснил, что применял физическую силу «в воспитательных и учебных целях».

Ожидается, что в скором времени фигуранту будет предъявлено обвинение. Против него возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего).

Как сообщал «Новый День», о ЧП стало известно накануне. По данным СКР, во время уроков музыки задержанный систематически наносил побои и применял физическую силу в отношении 8-летней девочки, а также высказывал в ее адрес оскорбления различного содержания.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.04.19

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