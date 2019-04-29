Чистый долг «Газпрома» вдвое превысил его прибыль

Российский газовый гигант «Газпром» по итогам 2018 года увеличил в два раза чистую прибыль, относящуюся к акционерам, до 1,456 трлн рублей, однако его чистый долг вдвое превышает эту сумму. Об этом свидетельствуют данные доклада компании по международным стандартам финансовой отчетности.

Выручка от продаж составила 8,224 трлн рублей, увеличившись на 25,6% в годовом выражении. Рост этого показателя «Газпром» объяснил повышением объемов продаж газа, продуктов нефтегазопереработки, сырой нефти и газового конденсата. При этом прибыль от продаж выросла в 2,2 раза и составила 1,93 трлн рублей. Финансовые доходы выросли на 17,9% – до 503,09 млрд рублей.

Между тем, долговая нагрузка «Газпрома» также увеличилась. Если краткосрочные обязательства компании снизились на 4,5% и на конец декабря составили 2,47 трлн рублей, долгосрочные обязательства выросли на 25% – до 4,56 трлн рублей.

Как следует из отчетности, чистый долг «Газпрома» в 2018 году вырос на 26% и по состоянию на 31 декабря 2018 года составил 3,014 трлн рублей.

«Чистая сумма долга (определяемая как краткосрочные кредиты и займы и текущая часть долгосрочной задолженности по кредитам и займам, краткосрочные векселя к уплате, долгосрочные кредиты и займы, долгосрочные векселя к уплате за вычетом денежных средств и их эквивалентов) увеличилась на 616,892 миллиарда рублей, или на 26%, с 2,398 триллиона рублей по состоянию на 31 декабря 2017 года до 3,014 триллиона рублей по состоянию на 31 декабря 2018 года. Данное изменение в основном связано с увеличением суммы долгосрочных кредитов и займов в рублевом эквиваленте в связи с увеличением курсов доллара США и евро по отношению к российскому рублю», – говорится в сообщении.

«Газпром» также уточнил, что сальдо курсовых разниц, отраженное в составе «чистого финансового дохода (расхода)», сформировало убыток в размере 332 225 млн рублей по сравнению с убытком в размере 10 728 млн рублей годом ранее. «В отчетном периоде увеличение курса доллара США и евро по отношению к российскому рублю составило 21% и 15% соответственно», – отметил «Газпром».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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