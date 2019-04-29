«Публичные слушания по реновации были настолько бурными…» Мосгордума решила загнать жителей столицы в Интернет

Власти Москвы действуют против интересов жителей столицы. Об этом сегодня на заседании Мосгордумы заявила депутат от КПРФ Елена Шувалова во время рассмотрения в первом чтении крайне резонансного законопроекта о введении процедуры общественного обсуждения градостроительных инициатив. Новшество разрешает властям выбирать между назначением публичных слушаний, которые проходят в очной форме, и общественным обсуждением в Интернете.

Столичные активисты уже заявили, что эта идея полностью упраздняет институт очных собраний жителей, подменяя его Интернет-голосованием – проконтролировать честность которого, по их мнению, невозможно.

Редактор законопроекта, «единоросс» Сергей Зверев, тем не менее, сообщил, что новшество позволит расширить возможности москвичей защищать свои интересы в сфере градостроительства. В Москве уже накоплен соответствующий опыт проведения верифицированных опросов при подготовке программы реновации, отметил он. «Сейчас на портале верифицировано более 6 млн жителей города и случаи неправомерного использования этих данных отсутствуют», – заверил депутат.

Предполагается, что общественные обсуждения будут проходить с использованием функционала портала mos.ru и проекта «Активный гражданин». Зверев подчеркнул, что это позволит «обеспечить уведомление всех жителей, которые зарегистрированы на портале» – в то время, как сейчас люди часто заявляют, что не знали о предстоящих публичных слушаниях.

«Изменения подменяют публичные слушания так называемыми общественными обсуждениями, – оценила законопроект депутат Елена Шувалова. – Властям и строительным олигархам уже не удается провести публичные слушания в своем ключе, как обычно они любят делать с помощью ненадлежащих участников. Управлять по-старому не получается».

«Люди не хотят мириться с антинародной градостроитеительной политикой. Она вызывает протест москвичей, – подчеркнула депутат. – Настолько бурно прошли публичные слушания по реновации, что власть предержащие решили их вообще отменить. Фактически это будет отмена публичных слушаний, потому что если разрешат проводить общественные обсуждения, застройщик и его представители во власти постараются сделать именно обсуждения в своем ключе, и интересы жителей города будет полностью попраны».

Глава фракции КПРФ в Мосгордуме Леонид Зюганов напомнил, что и сейчас слушания нередко проходят с участием административного ресурса префектур и управ. «Интернет – это очень хорошо и полезно, инновации – это очень здорово, но я пока не вижу, как мы сможем это все контролировать», – пояснил он.

Его коллега по фракции Николай Зубрилин, в свою очередь, посоветовал чиновникам понять: Москва не может развиваться по «хотелкам» застройщиков, и интересы простых жителей города необходимо учитывать. «Нельзя сносить старые здания, исторические ценности, нельзя строить на внутридворовых территориях, – подчеркнул он. – Сегодня это все уничтожается. Нельзя так дальше жить. Возьмите Прагу – по меркам, с которыми мы подходим к Москве, Прага уже 300 лет вообще не развивается. Там все дома нужно сносить, им по 800 лет, все изношены – но содержатся и выглядят лучше, чем сегодняшняя новостройка в Москве».

В ответ Зверев заявил, что дважды на публичных слушаниях, которые он организовал, были отклонены проекты размещения транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) – речь идет о Северном Чертаново и Зюзино. «Это разве не механизм, чтобы взаимодействовать с властью и высказывать свои предложения?» – спросил он.

«Публичные слушания крайне необходимы, а общественные обсуждения мы знаем как проходят, – резко ответила Шувалова. – Вон чаты – всех неугодных оттуда исключают, вот и все. Безобразие заключается в том, что власть города идет против москвичей».

Законопроект в первом чтении в итоге поддержали 26 депутатов, и только трое голосовали против. Воздержавшихся не было.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.04.19

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