Сексуальные издевательства над детьми, побои и похищение: в Москве будут судить порносектанта Сергея Кириенко

В Москве дошло до суда громкое уголовное дело против духовного лидера и двух членов скандально известной секты «Каула Дхарма». Следователи ГСУ СК РФ завершили расследование, материалы направлены в суд.

Главе сообщества Митрадэвананду Парамахамсу («в миру» – Сергей Кириенко), а также его последователям Татьяне Северцевой и Дмитрию Цатурьяну инкриминируется целый букет преступлений: насильственные действия сексуального характера, истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего и создание и участие в религиозном объединении, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами.

По версии следствия, в декабре 2012 года Парамахамса создал религиозную тоталитарную секту, собрав в нее поклонников восточных практик. Он пропагандировал своим последователям и их детям вымышленное им религиозное учение, подразумевающее отказ от общепризнанных ценностей морали и нравственности.

Как сообщили в пресс-службе столичного главка СКР, в 2015 году по поручению «учителя» его последователи поселили троих маленьких детей в подвале дома в Подмосковье. Несколько месяцев их не выпускали из подвала, избивали за малейшее непослушание и «совершали в отношении детей иные насильственные действия сексуального характера».

В 2016 году большая часть учеников Парамахамса бежала за границу, испугавшись возбуждения уголовных дел. При этом Дмитрий Цатурьян убедил родственников одного из детей в том, что ребенок умер, и вывез его в Белоруссию. Нашли маленького Яшу только в июне 2017 года. За мальчиком приехала его бабушка, которая и увезла ребенка обратно в Москву. Матери Яши следователи заочно предъявили обвинения в насильственных действиях сексуального характера. Женщина объявлена в международный розыск. СМИ тогда сообщали, что ее следы обнаружены в Латинской Америке – якобы женщина предлагала свои услуги на одном из сайтов эскорт-услуг.

Самого Митрадэвананду Парамахамсу задержали летом 2017 года в болгарском Бургасе – в рамках дела об исчезновении мальчика.

Следователям удалось доказать причастность задержанных к многочисленным преступлениям. Еще шесть последователей Парамахамса объявлены в розыск, обвинения в участии в деструктивном религиозном объединении им предъявлены заочно.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.04.19

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