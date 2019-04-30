ЧП в Москве: таксист напал на пассажирку

В Москве водитель такси напал и пытался изнасиловать 25-летнюю девушку. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, инцидент произошел 27 апреля. 22 летний молодой человек, работая водителем такси, попытался изнасиловать свою пассажирку. Пострадавшая смогла высвободиться и покинуть автомобиль. В результате мужчина похитил вещи девушки на сумму свыше 30 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.30 ч. 1 ст. 131 УК РФ («Покушение на изнасилование») и ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Подозреваемый задержан. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.04.19

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