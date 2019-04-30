Москва отпразднует День Победы почти на полмиллиарда рублей

В российской столице на празднование Дня Победы в этом году потратят 470 млн рублей. Отмечать 9 мая будут на традиционных площадках во всех округах Москвы, а также в парке Зарядье. Это самая низкая сумма за последние три года: в 2018 торжество обошлось в 615 млн рублей, годом ранее – в 509 млн.

Самой объемной оказалась закупка на перевозку военнослужащих для участия в параде, передает РБК со ссылкой на данные сайта госзакупок. В этом году на нее потратят 180 млн рублей (в прошлом году – 147 млн). В 2020 году на эти цели заложено 290 млн рублей.

Закупка на услуги по разгону облаков за 410,5 млн рублей включает в себя сразу три лота – это обеспечение метеоусловий 9 мая, а также в День России и День города. Разгонять облака в мае будут 10 самолетов, договор подписан с АНО «Агентство атмосферных технологий».

На оформление Красной площади, Васильевского спуска и праздничный фейерверк Управление делами президента потратит 54,9 млн рублей. Концерт возле храма Христа Спасителя и на Поклонной горе оплатит департамент культуры Москвы, он обойдется в 9 млн рублей. За шесть часов зрители здесь увидят «классическую группу в жанре кроссовер», хоры, симфонический оркестр и оперных певцов. Организатор обязательно должен будет получить «высочайшее благословение от патриарха Московского и всея Руси». Агентство отмечает, что подобное условие встречается в закупках Московской дирекции массовых мероприятий как минимум в третий раз.

Шествие «Бессмертного полка» по Тверской улице власти столицы организуют за 13,5 млн рублей, при этом на протяжении всего пути на специальных установленных экранах участники будут видеть ролик на основе фото и видеоматериалов «Бессмертного полка» прошлых лет.

Двухчасовой концерт на Поклонной горе обойдется бюджету в 15,5 млн рублей. Здесь будет звучать популярная музыка 30-40 годов XX века; песни о Великой Отечественной войне, песни послевоенного периода и композиции из художественных фильмов, посвященные Победе.

На ВДНХ за 3,7 млн рублей соорудят «Календарь победы». Здесь также будут петь песни военных лет и читать письма с фронта.

В этом году День Победы отметят и в парке Зарядье, мероприятия обойдутся бюджету в 9,5 млн рублей. Победитель аукциона должен в обязательном порядке обеспечить участие в концерте трех групп-лауреатов международных конкурсов и симфонического оркестра с дирижером и не менее чем 70 музыкантами.

Еще 3 млн рублей мэрия потратит на оплату работы журналистов и блогеров на мероприятиях, посвященных Дню Победы.

Закупки объявили также административные округа Москвы. Журналисты РБК подсчитали, что самый серьезный бюджет на эти цели предусмотрен в Центральном округе: на проведение праздничных мероприятий с участием диджея, конферансье, театральных, музыкальных и танцевальных коллективов и артистов, а также на размещение декоративных конструкций «Флаговый костер», «Звезда» и прочих предполагается потратить 15,7 млн рублей. Второе место по бюджетным тратам занял Северо-Восточный округ, третье – Северо-Западный. Здесь предусмотрены не только организация концертов и праздничных встреч, но и подарки для ветеранов – там будут шоколад, конфеты, зефир и чай. Закупить планируется 600 подарков.

Меньше всего – 1 млн рублей – на празднование потратят в Южном округе Москвы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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