«Как после теракта»: в подмосковном торговом центре рухнул потолок

В торговом центре «Парк Плаза» в подмосковной Электростали обрушился потолок. По информации МЧС, площадь обрушения составила около 100 квадратных метров. Инцидент произошел минувшей ночью, сейчас торговый центр закрыт, информации о пострадавших нет.

Жители Электростали в соцсетях публикуют фото и видео с места происшествия. «Как после теракта….» – отмечают пользователи. «Строят лишь бы подешевле и быстрее. Я несколько месяцев назад видел там трещины и маяки ставили на них. Видимо, не прокатило. Ведь с детьми постоянно там гуляем. Страшно за людей», – отметил Андрей М. в группе «Подслушано у водителей в Электростали» в соцсети «ВКонтакте».

В Рунете отмечают, что в заявленное время – в полдень – торговый центр не открылся.

В местной администрации информацию об обрушении опровергли, заявив, что «история раздута», и небольшок участок потолка был поврежден при ремонте.

«В торговом центре сейчас идут ремонтные работы. Ночью там пытались проложить кабель и случайно там оторвали небольшую часть навесного потолка – гипсокартон. Вся история раздута», – цитирует РИАМО начальника отдела по связям с общественностью администрации городского округа Электросталь Павла Захарчука.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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