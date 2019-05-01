«Социализм вместо путинизма!» Первомай прошел по Москве (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в центре Москвы прошла первомайская демонстрация КПРФ, участники которой вновь «вооружились» антиправительственными лозунгами: «Долой министров-капиталистов!», «Партию «ЕдРо» в помойное ведро!»

Как передает корреспондент РИА «Новый День», участники акции с портретами вождя мировой революции Владимира Ленина и легендарного советского лидера Иосифа Сталина раскритиковали политический курс, который проводит нынешнее руководство России, и заявили о необходимости радикальных перемен. При этом некоторые участники акции несли в руках плакаты «Социализм вместо путинизма!»

Выступая на митинге, лидер КПРФ Геннадий Зюганов напомнил о двух событиях, которые произошли накануне Первомая, – это отчет правительства РФ в Госдуме и международный форум в Пекине. Если отчет премьера Дмитрия Медведева показал безрезультатность проводимой в России политики, то китайский опыт доказал, за 30 лет можно достичь выдающихся успехов. «Ваш курс – это курс провала и позора, официально заявляют власти», – подчеркнул Зюганов, говоря о политике Кремля, правительства РФ и партии власти в лице «Единой России», одобрившей скандальную пенсионную реформу.

Как заявил лидер КПРФ, необходимо изменить курс правительства: вместо людоедской системы либерализма – России требуется защита национальных интересов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.05.19

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