Москвичи, возмущенные бездушием мэрии, решили сами объявить траур по погибшим при крушении лайнера в «Шереметьево»

Москвичи возмущены тем, что столичная мэрия до сих пор не объявила траур по пассажирам лайнера Sukhoi Superjet-100, погибшим при крушении самолета в аэропорту «Шереметьево». Жители Москвы намерены отправиться к представительству правительства Мурманской области, чтобы возложить цветы в память о жертвах катастрофы. При этом власти Москвы уже объявили, что выплатят компенсации родственникам погибших и пострадавшим пассажирам.

С предложением прийти к зданию мурманского представительства к жителям столицы обратилась муниципальный депутат района Хамовники Александра Парушина. «Москва до сих пор не объявила траур по погибшим? Мы можем сами. В память о жертвах катастрофы – цветы к представительству правительства Мурманской области в Москве на Большой Никитской, 12», – призвала она москвичей в соцсетях.

Горожане с готовностью откликнулись на это предложение – правда, отмечают они, отменить все увеселительные мероприятия, намеченные мэрией на эти дни, москвичи сами не смогут. Время проведения акции пока не определено.

На сайте правительства Москвы, действительно, информации о трауре по жертвам катастрофы нет – утром там появились новости о «женщинах мира», которые споют на «Московской весне a cappella», и список праздничных мероприятий, запланированных на 9 мая в зонах отдыха столицы. В разделе «Главное» можно прочесть про развлечения, которые ждут москвичей в «Ночь музеев», и предстоящую игру-прогулку для победителей олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы».

Правда, здесь же около 10 утра опубликовано сообщение о выплате компенсаций пострадавшим москвичам и родственникам горожан, погибших при крушении лайнера в аэропорту Шереметьево.

Так, получившим увечья и попавшим в больницы выплатят по 500 тысяч рублей. Тем, кому потребовалась амбулаторная помощь, полагается по 250 тысяч. Семьи погибших получат по миллиону рублей. Кроме того, детям, потерявшим родителей в этой трагедии, ежемесячно будут начислять компенсационные выплаты из городского бюджета. Мэрия пообещала помочь и с организацией похорон.

Глава департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян сообщил, что, по предварительным сведениям, в числе погибших – четверо москвичей.

Столичные власти решили организовать временное размещение в гостиницах и транспортные сопровождение для родственников погибших пассажиров, которые прибывают в Москву. «Они будут проживать там до тех пор, пока процедура опознания не завершится, – отметил Петросян. – Уже зарезервировано 60 мест в одной из московских гостиниц для родственников пострадавших. Всем родственникам погибших и пострадавших москвичей окажут необходимую социальную и психологическую помощь. Им также помогут в организации похорон погибших, этим займется городское бюджетное учреждение «Ритуал».

Большинство тел погибших доставлено в морг судебной экспертизы в Москве.

Информацию о состоянии выживших пассажиров можно получить по телефону горячей линии +7 (499) 251-83-00. С вопросами об организации похорон можно обращаться по номеру +7 (499) 610-00-00.

Всю информацию о полагающихся выплатах москвичам предоставят по телефонам: +7 (495) 623-20-05, +7 (495) 625-58-75, +7 (495) 623-20-15 с 08:00 до 17:00 с понедельника по четверг и с 08:00 до 15:45 в пятницу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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