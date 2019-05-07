«Реагенты»: в Москве уволен главный коммунальщик

Глава департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы Гасан Гасангаджиев уволен со своей должности. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Кресло пустовало недолго: сегодня кабинет Гасангаджиева занял бывший замглавы департамента капремонта Александр Соколов.

«Освободить Гасангаджиева Гасана Гизбуллаговича от замещаемой должности руководителя Департамента города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы по собственной инициативе», – говорится в распоряжении мэра Москвы, опубликованном на официальном портале столичного правительства.

Следующим распоряжением Собянин назначил на вакантную должность Александра Соловьева. Ранее он являлся заместителем руководителя департамента капитального ремонта. Служебный контракт с Соловьевым заключен на срок полномочий мэра Москвы.

Напомним, весной в столице получил большой резонанс скандал с использованием антигололедных реагентов. Проблему обсуждали на заседании в офисе партии «Яблоко», на следующий день она была вынесена на заседание рабочей группы профильного комитета Государственной думы. В апреле законопроект о запрете использования реагента на территории детских образовательных учреждений и медицинских организаций был внесен в Мосгордуму, однако депутаты заблокировали его уже в первом чтении.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.05.19

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