Собянин распорядился разместить родственников погибших в катастрофе Sukhoi Superjet-100 в отеле «Милан»

В правительстве Москвы отвечать за помощь семьям погибших и пострадавшим при катастрофе лайнера Sukhoi Superjet-100 будет заместитель мэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. Соответствующее постановление подписал градоначальник Сергей Собянин. В документе названы суммы, предусмотренные на погребение погибших москвичей и размещение в гостинице прибывших из других регионов родственников пассажиров лайнера.

Как сообщается, ритуальные услуги для организации погребения четверых погибших москвичей обеспечит ГБУ «Ритуал» из расчета не более 110 тысяч рублей на каждого погибшего». В документе также отмечается, что дети погибших жителей столицы будут получать ежемесячную компенсацию из городского бюджета, деньги пойдут по госпрограмме «Социальная поддержка жителей города Москвы» «на соответствующий финансовый год и плановый период на реализацию госпрограммы». Срок выплаты компенсации в документе не называется.

Кроме того, из резервного фонда бюджета будут выделены средства на выплату единовременной материальной помощи семьям погибших и пострадавшим.

Кроме того, Собянин распорядился предоставить бюджетные субсидии ООО «Альфа Консалт» для организации проживания и питания в гостинице «Милан» родственников погибших, пострадавших и их сопровождающих, а также психологов. Сутки размещения в отеле будут стоить шесть тысяч рублей на одного человека. В 12 тысяч рублей бюджету обойдется размещение каждого из «иных лиц, исполняющих оперативные действия в связи с катастрофой самолета».

Горячее питание для родственников погибших и пострадавших обеспечит ЗАО «Комбинат дошкольного питания», а проезд по столице – ГБУ «Мосгортранс».

«Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Ракову А.В., министра правительства Москвы, руководителя департамента финансов Зяббарову Е.Ю.», – говорится в документе.

Лайнер Sukhoi Superjet-100 авиакомпании «Аэрофлот» потерпел крушение в аэропорту «Шереметьево» вечером 5 мая. Самолет, выполнявший рейс в Мурманск, вернулся в столичный аэропорт после попадания молнии. При посадке лайнер вспыхнул. Погиб 41 человек, еще 10 находятся в больницах, состояние троих оценивается как тяжелое.

В правительстве Москвы ранее сообщили, что информацию о состоянии выживших пассажиров можно получить по телефону горячей линии +7 (499) 251-83-00. С вопросами об организации похорон можно обращаться по номеру +7 (499) 610-00-00.

Всю информацию о полагающихся выплатах москвичам предоставят по телефонам: +7 (495) 623-20-05, +7 (495) 625-58-75, +7 (495) 623-20-15 с 08:00 до 17:00 с понедельника по четверг и с 08:00 до 15:45 в пятницу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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