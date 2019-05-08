На Красной площади обнаружен труп полицейского с огнестрельным ранением

В Москве на Красной площади обнаружено тело полицейского с огнестрельным ранением. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту организована проверка.

По предварительным данным, которые приводит «Интерфакс», никаких свидетельств криминального характера гибели мужчины не обнаружено. По информации телеграмм-канала «112», 24-летний Жаслан Нагуманов, который находился на дежурстве, скончался около 3 часов ночи в общественном туалете напротив Исторического музея на Красной площади.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства, которые привели к смерти сотрудника полиции. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.05.19

Россельхознадзор подсчитал объем фальсификата на рынке молочной продукции. / Минтруд сформировал график праздничных выходных на 2020 год. / Папа Римский готовит инициативу по примирению Донбасса: созывает Синод Украинской греко-католической церкви. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»