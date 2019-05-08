В «Шереметьево» задержан минский рейс Superjet-100 «Аэрофлота»

В московском аэропорту «Шереметьево» отложен вылет очередного Superjet-100, на этот раз речь идет о рейсе в Минск. Самолет должен был отправиться в столицу Белоруссии еще в 8:35, однако не вылетел до сих пор.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, отправление рейса компании «Аэрофлот» SU 1830, который выполняет самолет Sukhoi Superjet 100-95, задержано до полудня. Посадка назначена на 11:20, однако на табло в 11:55 стоит статус «ожидание посадки».

Это уже второй рейс «Аэрофлота» на Sukhoi Superjet, задержанный в «Шереметьево» за последние сутки. Ранее на два часа был отложен вылет в Ригу, поскольку пассажиры почувствовали в салоне запах гари.

Напомним, 5 мая в результате катастрофы Superjet-100 авиакомпании «Аэрофлот» погиб 41 человек. Самолет загорелся во время посадки в «Шереметьево» после того, как экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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