Москвичи требуют уволить главу департамента образования Исаака Калину и начать расследование его работы

Жители Москвы собирают подписи под петицией в прокуратуру с требованием расследовать деятельность главы столичного департамента образования Исаака Калины. При существующем положении дел «через несколько лет у молодого поколения не будет ни здоровья, ни знаний», считают авторы обращения – родители ученики школы №920.

Руководителя городского департамента образования москвичи обвиняют в создании системы, при которой из учебных заведений выживают грамотных и неравнодушных педагогов, не желающих замалчивать нарушения. Именно для этого, по мнению авторов обращения, была создана система «Облачные кадры», в которой директора школ выставляют «чёрные метки» неугодным сотрудникам – отметку о том, что этим людям «не рекомендовано» заниматься педагогической деятельностью.

О том, к чему приводит оптимизация школ и детских садов, авторы петиции рассказали на примере детсада №1622, который «считался одним из лучших в ВАО г.Москвы». В процессе объединения учебных заведений садик был подчинен школе №920. «С 2015 года, сначала под руководством директора И.К. Глушковой, затем под началом нового директора К.О. Иноземцевой началось целенаправленное выживание из школы лучших педагогов, разрушение системы дошкольного и школьного образования данного образовательного учреждения», – утверждают авторы петиции. «Администрация школы организует травлю педагогов, лишает их стимулирующих надбавок, премий, при этом не обделяя себя, своих друзей и родственников, которые ежемесячно получают дополнительные «заработки», – говорится в обращении.

Все жалобы, которые родители направляли в департамент образования, городские чиновники отправляли директору этой же школы. «Департамент образования и науки г.Москвы, как контролирующий орган, не реагирует на обращения родителей», – уточнили авторы петиции и назвали такую ситуацию типичной для московских школ.

По их мнению, первопричиной развала системы московского образования является руководитель департамента образования и науки, а результатом его работы станет отсутствие здоровья и знаний у детей.

Чтобы исправить ситуацию, «необходимо отстранение И.И. Калины от руководства образованием в Москве и проведение прокурорского расследования по поводу всего, что он натворил на своем ответственном посту», – говорится в петиции.

Стоит отметить, что это не первое подобное петиция с требованием отставки Калины за развал системы образования. Ранее такое же обращение горожане адресовали президенту РФ Владимиру Путину. Тогда письмо получило более 11,5 тысяч подписей. Несмотря на требования жителей столицы, мэр Москвы Сергей Собянин в сентябре 2018 года вновь отдал Калине должность директора департамента образования.

Исааку Калине в этом году исполнится 69 лет. Систему образования в Москве он возглавляет с 2010 года. Его деятельность по слиянию учебных заведений столицы, в том числе гимназий и коррекционных школ, не раз становилась предметом возмущения москвичей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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