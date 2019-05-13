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Понедельник, 13 мая 2019, 17:22 мск

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Секс-меньшинства решили провести в Москве гей-парад и три митинга: Собянин уже в курсе

ЛГБТ-активисты намерены в течение трех дней устраивать публичные акции в центре Москвы. Уведомления о проведении гей-парада и трех митингов сегодня направлены столичному градоначальнику Сергею Собянину. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил ЛГБТ-активист Николай Алексеев. Он опубликовал фото первых страниц документов с отметками о приеме их в правительстве Москвы.

«Московский гей-прайд 2019 года назначен на субботу 25 мая», – сообщил Алексеев. Митинги представители секс-меньшинств планируют провести 25, 26 и 27 мая. Шествие в поддержку толерантного отношения и соблюдения прав и свобод лиц гомосексуальной ориентации и гендерных меньшинств в России организаторы намерены провести по пешеходной части Тверского бульвара – от памятника Тимирязеву до Пушкинской площади. Алексеев рассчитывает, что участвовать в нем будут до 300 человек.

После шествия около памятника Лермонтову ЛГБТ-активисты намерены устроить первый митинг. Второй предполагается провести на следующий день на площади Революции, третий – 27 мая у памятника Тимирязеву на Тверском бульваре.

В уведомлениях Алексеев ссылается на постановление Европейского суда по правам человека, который в ноябре прошлого года счел незаконным запрет властей в России на проведение гей-парадов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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