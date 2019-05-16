«Когда лежишь на дне – тоже равновесие»: в Госдуме определили состояние российской экономики

Российская экономика «зависла» «на дне», при этом у правительства нет четкой стратегии исправлению ситуации. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат Госдумы от КПРФ Сергей Пантелеев, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента. По его оценке, пока страна работает на увеличение состояния олигархов – которых в России больше, чем в Англии, Франции или Японии.

Как считает парламентарий, итоги последнего десятилетия для российской экономики не очень оптимистичны: ВВП России за это время вырос лишь на 8,5% – при том, что в Китае эта цифра составляет 114,9%, а в Казахстане 49,7%. Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума составило уже 19,8 млн человек. «Вывод: мы зависли», – констатировал Пантелеев.

Он обратил внимание, что за последние пять лет стране удалось достичь того, что собираемость налогов сегодня в 30 раз опережает тепы роста промышленности. «Конечно, налоги надо платить и наводить в этом порядок, – отметил Пантелеев. – Но не пора ли предметно посмотреть, за счет чего такой рост [собираемости налогов]? Налоговая система превратилась в инструмент по изъятию средств из экономики и карманов граждан в пользу бюджетов. Как в таких условиях можно развиваться?»

Депутат подчеркнул, что в действиях правительства не просматривается стратегия развития экономики. «Мы не видим четкой стратегии со стороны правительства по повышению конкурентоспособности экономики», – констатировал он, отметив, что соотношение налогов и господдержки у промышленности составляет примерно 52 к 1.

Пантелеев признал, что в России «есть прорывы по некоторым направлениям, но по отдельным достижениям нельзя оценивать общее состояние».

«ЦБ оценил ситуацию в экономике как близкую к равновесию, хотя и признал, что это при низких темпах роста. Когда лежишь на дне – это тоже равновесие», – заявил парламентарий. Он напомнил, что состояние российских олигархов на фоне падения доходов у остального населения – выросло на 11%, а самом богатым жителем Лондона признан россиянин – совладелец группы «Альфа-Групп» Михаил Фридман. При этом объем ВВП в России меньше, чем в Англии, Японии, Франции – но олигархов здесь больше, чем в любой из этих стран.

Коммунист вновь призвал вернуться к разговору о введении прогрессивной шкалы подоходного налога, напомнив, что реальные располагаемые доходы общей массы россиян в первом квартале этого года упали больше чем на 2% – и это «при фактически полной занятости в экономике».

То есть, пояснил Пантелеев, у жителей РФ при полной занятости сократился заработок. «Этому тоже порадоваться, потому что мы самые работящие? Но это уже мазохизм», – подытожил парламентарий.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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