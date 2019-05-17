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Пятница, 17 мая 2019, 15:59 мск

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«Дайте дышать!» Серпухов выходит на протест против мусорного полигона, отправившего в СИЗО экс-главу района Шестуна

Жители подмосковного Серпухова выйдут протестовать против местного мусорного полигона ТКО «Лесная», который, по их мнению, должны были закрыть еще в 2013 году, однако срок его эксплуатации продлен до 2028 года. Жители города и близлежащих районов возмущены непрекращающейся вонью со свалки, которая уже вплотную подступает к домам.

Митинг против ТКО «Лесная» пройдет в Серпухове 19 мая в 12 часов в Принарском парке. Акция согласована, отмечают организаторы в соцсетях, и призывают всех жителей Серпухова, а также соседних городов и деревень пропустить ради этого один дачный день.

«Митинг удалось согласовать с большими трудностями, поэтому вряд ли у нас будет еще шанс собраться вместе, – говорится в группе «Антиполигон Серпухов» «ВКонтакте».

Предполагается, что акция пройдет под лозунгами «Требуем немедленно закрыть полигон Лесная!», «Вернем в город чистый воздух!», «Нет иногороднему мусору!», «Дайте дышать!».

Как сообщал «Новый День», против полигона ТКО «Лесная» в 2018 году активно выступал теперь уже бывший глава Серпуховского района Александр Шестун, и даже перегораживал своим автомобилем дорогу мусоровозам. Сейчас Шестун находится в СИЗО по обвинению в особо крупном мошенничестве и легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления и незаконной предпринимательской деятельности. Уголовное преследование экс-чиновник связывает со своей позицией, в том числе, по поводу мусорного полигона.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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