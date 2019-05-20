«Пока мы учим взрывать танки гранатой…» в СовФеде обсудили проблемы экономики на примере урока ОБЖ

Российская промышленность получит качественный толчок к развитию, когда начнет конкурировать с мировыми производителями, а «АвтоВАЗ» создаст хороший автомобиль, если его заставят конкурировать с немецкими концернами. Об этом на заседании комитета по бюджету Совета Федерации заявил совладелец российской компании в области компьютерной безопасности Group-IB Илья Сачков, фирма которого занималась проверкой накрутки голосов шоу «Голос» после скандала с победившей дочерью певицы Алсу.

«Конкурентоспособный продукт в России может быть, только если он конкурентоспособен в мире, – подчеркнул Сачков. – Так же, как с российскими автомобилями: как только «АвтоВАЗу» поставят задачу конкурировать с немцами, мы получим нормальный российский автомобиль. Почему у нас хорошие «КамАЗы»? Потому что мы их экспортируем. Так же, как автоматы Калашникова».

Бизнесмен предложил увеличить в России поддержку компаний, которые занимаются экспортом, и снизить ее для остальных. «Потому что если не делать экспорт, то хороших технологий мы в России не получим. Всегда нужно сражаться с самым сильным противником на самом сильном рынке», – пояснил он.

При этом, отметил Сачков, в России «потрясающе талантливые ребята во всех регионах, мы делаем технологии лучше американцев» – однако подготовка кадров для сферы информационной безопасности в стране практически отсутствует.

«В 2015 году я писал письмо в Миноборазования с просьбой уменьшить в школе количество часов, выделяемое на такой предмет, как ОБЖ, – рассказал бизнесмен. – Я учился в Москве в школе №444, она называется «еврейка», это физматшкола. У нас с 9 класса каждую неделю был час ОБЖ, где мы учились взрывать танки гранатой. У меня было предложение – чуть-чуть снизить количество уроков взрывания танков гранатой, и ввести базовые уроки по информационной безопасности».

«По-прежнему, если на Москву нападут с востока, физико-математическая школа точно отобьет любую танковую атаку, – по-прежнему существует предмет ОБЖ, где учат взрывать танки, и по-прежнему отсутствует урок, где учат информационной безопасности. Американцы учат этому детей с 6 лет. Мы взрываем танки», – констатировал Сачков.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.05.19

МВД хочет конфисковывать машины у пьяных водителей. / Росавиация озвучила рекомендации МАК в связи с катастрофой в Шереметьево. / Кремль осадил Зеленского за Крым и не поздравил его с инаугурацией. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»