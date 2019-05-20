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Понедельник, 20 мая 2019, 17:07 мск

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Взрыв на АЗС в Подмосковье: есть погибшие и раненые

В подмосковном Серпухове на местной автозаправочной станции произошел взрыв. В результате ЧП, по предварительным данным, погибли 3 человека.

Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, ЧП произошло около 4 часов дня на улице Северный проезд, дом 4, АЗС «СНПС».

По прибытию первого пожарного подразделения было установлено, что в результате проведения сварочных работ произошел хлопок паров бензина, возгорания не последовало.

В настоящий момент на месте происшествия работает 35 человек, привлечено 10 единиц техники. Как уточняет «Интерфакс», жертвами взрыва стали три человека, еще один пострадавший госпитализирован.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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