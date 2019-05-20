Взрыв на АЗС в Подмосковье: есть погибшие и раненые

В подмосковном Серпухове на местной автозаправочной станции произошел взрыв. В результате ЧП, по предварительным данным, погибли 3 человека.

Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, ЧП произошло около 4 часов дня на улице Северный проезд, дом 4, АЗС «СНПС».

По прибытию первого пожарного подразделения было установлено, что в результате проведения сварочных работ произошел хлопок паров бензина, возгорания не последовало.

В настоящий момент на месте происшествия работает 35 человек, привлечено 10 единиц техники. Как уточняет «Интерфакс», жертвами взрыва стали три человека, еще один пострадавший госпитализирован.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.05.19

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