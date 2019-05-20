В Москве суд отпустил мать, которая бросила дочь в поликлинике

Прокуратура Москвы отменила постановление о возбуждении уголовного дела против матери, бросившей свою двухлетнюю дочь в поликлинике. Между тем, как сообщила пресс-служба столичного главка СКР, следствие намерено обжаловать решение надзорного ведомства.

Сегодня Савеловский суд должен был рассмотреть ходатайство об аресте Марии Рудницкой и ее сожителя Шамиля Султанмурадова, в отношении которых Следственный комитет возбудил уголовное дело. Однако задержанные отпущены в зале суда по постановлению прокуратуры, передает РБК.

Между тем Следственный комитет намерен опротестовать решение суда и прокуратуры. Ведомством направлена жалоба и все необходимые документы для объективно разрешения в вышестоящее подразделение надзорного ведомства.

По данным следствия, 21-летняя женщина и ее 27-летний сожитель решили, что её ребёнок будет мешать их дальнейшим взаимоотношениям. Поэтому 16 мая мать обманным путём забрала девочку от родственницы и вместе с мужчиной отвезла ребенка в поликлинику на севере Москвы, бросила ее одну и уехала домой.

У следствия есть все основания полагать, что мужчина и женщина создали такие условия, которые могли повлечь неизгладимые последствия для ребенка, в том числе опасность для его жизни и здоровья. Также не исключалась и возможность совершения противоправных действий в отношении малолетней девочки со стороны третьих лиц.

17 мая следователи начали проверку по данному факту. После этого СКР возбудил уголовное дело по ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности») и ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка»). Женщину и ее сожителя задержали. По словам женщины, она оставила дочь в поликлинике, так как «не справлялась с обязанностями».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.05.19

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