В Москве арестован убийца помощника прокурора: в деле фигурируют БДСМ-игры

В Москве арестован 21-летний житель Перми Андрей Глухих, который подозревается в убийстве помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова. По информации СМИ, трагедия могла произойти во время БДСМ-игр.

Глухих арестован Пресненским судом Москвы до 10 июля, передает РБК. Мужчине предъявлены обвинения в убийстве и разбое с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

Как отмечает «Рен-ТВ», по делу об убийстве проходят два пермяка – Андрей Глухих и Максим Лунегов. Следователи полагают, что мужчины вступили в преступный сговор, решив знакомиться с представителями нетрадиционной сексуальной ориентации и грабить их. 8 мая они познакомились с Дмитрием и договорились о встрече.

В квартире жертвы на Лесной улице под предлогом БДСМ-игр один из приятелей начал душить Дмитрия, другой стал бить несчастного в живот. Потом они связали ему руки ремнем, засунули в рот галстук, и ограбили квартиру. Добычей преступников стали водка, бутылка коньяка Hennessy, три пиджака, пальто, ноутбук, кружка и 100 рублей. Причиной смерти жертвы стала асфиксия.

Ранее СМИ сообщали, что по подозрению в убийстве задержан коллега Некрасова.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.05.19

В Москве суд отпустил мать, которая бросила дочь в поликлинике. / Взрыв на АЗС в Подмосковье: есть погибшие и раненые. / «Пока мы учим взрывать танки гранатой…» в СовФеде обсудили проблемы экономики на примере урока ОБЖ. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»