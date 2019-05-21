Банк ДОМ.РФ, стоивший бюджету 80 млрд рублей, втянул в зону риска целый нацпроект

Российский бюджет потерял 80,5 млрд рублей при передаче акций банка «Российский капитал» в АО ДОМ.РФ. При этом под угрозой оказалось выполнение нацпроекта «Жилье и городская среда», поскольку кредитная организация стала уполномоченным банком в сфере жилищного строительства. По оценке аудиторов Счетной палаты РФ, эффективно работать банк, который теперь называется Банк ДОМ.РФ, сможет только при условии поддержки из бюджета.

Как считают аудиторы Счетной палаты, бюджетные потери в 80,5 млрд рублей вызваны плохим нормативно-правовым регулированием при операциях по имущественным взносам и учету акций, поступающих в казну. В результате Агентство по страхованию вкладов, которому с начала санации в 2009 году принадлежал АКБ «Российский капитал», передало его Росимуществу по балансовой стоимости в 84,14 млрд рублей. В ДОМ.РФ банк перешел уже по рыночной цене в 3,63 млрд рублей.

В потери были включены 33,16 млрд рублей – деньги, профинансированные через «Российский капитал», пошли на сдачу долгостроев ГК СУ-155. При этом банк не смог обеспечить эффективный контроль стоимости достройки домов.

Практически все 10 лет процедуры оздоровления банк остается убыточным, отметил аудитор Андрей Перчян. Накопленный убыток на конец 2017 года составил 53,6 млрд рублей. При этом расходы на санацию уже превысили 164 млрд рублей.

ДОМ.РФ, получив акции «Российского капитала», в 2018 году провел мероприятия по его оздоровлению – однако ЦБ решил процедуру санации продлить до 2025 года из-за присоединения дочернего «Социнвестбанка».

В результате под угрозой оказался нацпроект «Жилье и городская среда», в рамках которого предусмотрен переход застройщиков на схему работы со счетами эскроу. Банк ДОМ.РФ является уполномоченным банком в сфере жилищного строительства, однако, по оценке аудиторов Счетной палаты, в этом году работать эффективно кредитная организация сможет только при условии финансовой помощи акционера или бюджета.

При этом риски существуют и для акционера: банк уже в краткосрочной перспективе может столкнуться с сокращением собственных средств. Есть риски и по выплате ДОМ.РФ дивидендов в федеральный бюджет – аудиторы объясняют это сокращением в последние три года нераспределенной прибыли прошлых лет, на конец 2018 года она уменьшилась почти в три раза.

В сообщении контрольного ведомства отмечается, что гендиректор АО ДОМ.РФ Александр Плутник согласился с выводами Счетной палаты. Надежды на успешную работу он связывает с выходом из процедуры финансового оздоровления, «поскольку нахождение в процедуре санации создает определенные риски, в том числе и невозможность работы по определенным направлениям, в том числе с бюджетными средствами», пояснил он.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.05.19

Украинские дипломаты выдали депортацию польских евреев за высылку крымских татар. / В России врачи-мошенники обманули 11 тысяч человек на 1 млрд рублей. / Высшим чиновникам России втихаря вернули докризисные зарплаты, пока народ беднеет. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»