Путина снова «подставили»: новая дачная амнистия – насмешка над садоводами

Российские чиновники уничтожают дачные и садоводческие товарищества, вопреки президентским указам. Как считает председатель профсоюза садовников России Людмила Голосова, продление «дачной амнистии» ничего не даст гражданам, и может снова дискредитировать власть в глазах населения. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», Голосова высказала сегодня на пресс-конференции в Москве.

Профсоюзный лидер обратила внимание, что так называемая «дачная амнистия», которая устанавливала упрощенный порядок приватизации земельных участков, домов и строений, закончилась еще в 2016 году. «Что давала первичная «дачная амнистия»? Позволяла регистрировать земельные участки под садоводство, огородничество, дачное хозяйство, гаражное строительство в упрощённом варианте подачи документов. Ограничений по упрощенной форме не было», – сказала она и отметила, что после этого оформление документов становилось все сложнее.

Голосова напомнила, что изначально власть на законодательном уровне признала юридически действительным ранее возникшее право граждан, поэтому многие не шли перерегистрировать свои участки и дачные постройки. Однако за последние несколько лет законы были «доработаны», в результате – власть по факту отыграла ситуацию назад.

«На сегодняшний день все переложили на плечи граждан. Есть такие обвинения, что люди не хотят регистрировать, не хотят платить налоги. А людей поставили в неправовое поле именно чиновники. Если ты не зарегистрировал строение до 1 марта 2019, то это самострой – это недопустимо», – подчеркнула профсоюзный лидер садовников.

«Когда говорят о капитальном строении, что это такое? Давайте не забывать, что это водоотведение, газ, энергоснабжение, водоотведение. Разве на дачных и садовых участках это есть массово? Плюс, у нас такая почва, если там не сделать фундамент, он (дом) поплывет, а они засчитают это за капитальное строительство, а это уже другое налогообложение», – подчеркнула Голосова.

Комментируя новое продление «дачной амнистии», она отметила, что не стоит обольщаться по поводу того, что это сделано в интересах дачников. По ее словам, предложения практически не несут никаких послаблений.

«Почему возник этот законопроект? Вовсе не в интересах граждан России. Возникла ситуация такая – с принятием 340 и 217 законов в правительстве не были подготовлены нормативно-правовые акты. Без этих изменений, к примеру, в ч. 2. ст. 23 217 ФЗ, где говорится, что строительство объектов капитального строительства на садовых земельных участках допускается только в случае, если такие земельные участки включены в предусмотренные правилами землепользования и застройки территориальные зоны, применительно к которым утверждены градостроительные регламенты, предусматривающие возможность такого строительства. Этого практически ни у кого нет. Когда граждане стали обращаться, им стали отказывать. Законопроект не направлен на улучшение ситуации», – уверена Голосова.

По ее словам, действия чиновников дискредитируют власть и президента страны Владимира Путина. «Нашего президента постоянно подставляют чиновники и законодатели, создают социальную напряженность», – сказала она.

Голосова уточнила, что еще в апреле 2014 года президент РФ поручил на системной основе разработать правовые акты, регулирующие ведение дачного хозяйства. «В итоге сделали не только наоборот, но ухудшили. Идет разрушение уникального коллективного сообщества садоводческого и дачного. Дачи уже уничтожили. Законы диверсионные и в нарушение поручений президента», – заявила профсоюзный лидер садовников.

При этом она обратила внимание, что последние нововведения резко ударили и по ценам на дачные участки и жители РФ даже не могут их продать. «Жизненный уровень граждан России очень низкий – 20 млн граждан за чертой бедности, практически 64% у нас малоимущие. У людей нет денег, они выставляют на продажу. Но продать эти участки, которые раньше стоили 1 млн -1 млн 200 тысяч рублей, не могут теперь и за 300-400 тысяч рублей», – сказала она.

Как сообщал «Новый День», «дачная амнистия» была впервые введена в 2006 году. Затем ее продлевали трижды. В мае в Госдуму был внесен законопроект о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2022 года. Предполагалось, что граждане получают возможность еще три года оформлять права на садовые дома, а также жилые строения в прежнем упрощенном порядке. При этом владелец дачи может подать все необходимые документы в органы регистрации самостоятельно.

Сегодня комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила проект закона о продлении «дачной амнистии», но только на год – до 1 марта 2020 года.

Москва, Мария Вяткина

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