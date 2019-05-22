ЧП в новой Москве: мужчина угрожал взорвать кафе

В новой Москве возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который угрожал взорвать кафе. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба УВД по Троицкому и Новомосковскому округам столицы.

По данным ведомства, ЧП произошло в кафе на улице Бориса Пастернака. Неизвестный позвонил в полицию и сообщил, что у него в сумке взрывчатка, и он намерен привести ее в действие.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали злоумышленника. Им оказался 40-летний житель Московской области. В ходе личного досмотра и осмотра места происшествия информация о наличии взрывчатого вещества не подтвердилась.

Возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.05.19

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