Афера на 1 млрд рублей: дошло до суда дело о крупном мошенничестве на долевом недострое на территории московского вуза

В Никитинский суд Москвы направлено уголовное дело о хищении почти 1 млрд рублей в рамках долевого строительства жилого комплекса на территории одного из столичных вузов. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

По данным ведомства, между одним из вузов города и акционерным обществом (АО) был заключен инвестиционный контракт, по которому АО должно было построить на территории учреждения жилой комплекс.

Генеральный директор девелопера – 47-летний москвич – заключил договоры долевого строительства с физическими лицами. Однако в установленные сроки объект не был достроен. По верссии следствия, полученные путем обмана деньги 80 дольщиков – свыше 1 миллиарда рублей – фигурант совместно с неустановленными соучастниками похитил.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Обвиняемый находится под стражей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.05.19

«Аварийно-опасно»: исторический особняк Мельникова в центре Москвы действительно под угрозой разрушения. / Турецкие военные начали изучать управление ЗРК С-400 в России. / Совфед отобрал мандат у Рауфа Арашукова. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»