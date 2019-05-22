«Они меня убивают…»: известный юрист просит президента России защиты от «чекистов»

Коррупционные скандалы вокруг высокопоставленных сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России могут получить громкое продолжение. Резонансные аресты начальника управления «К» Кирилла Чекалина, заместителя начальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ Анатолия Наумова, а также «тихого» увольнения 27 офицеров и изъятия у чекистов-миллиардеров ценностей и активов на 12 млрд рублей – могут оказаться не последними разоблачениями. На очереди, судя по всему, генеральские чины спецслужбы, пишет «Независимая газета».

Издание отмечает, что пока Управление собственной безопасности ФСБ «сдает» только полковников, однако СМИ уже задаются вопросом: были ли в доле их руководители или они просто не доглядели? Если в квартирах-сейфах «простых» полковников находят такие богатства, сколько же тогда должны зарабатывать те, кто выше? Или полковники, как подозревает Лента.ру, были всего лишь «смотрящими» за чекистским «общаком», то есть просто отвечали за общую кассу? И самое главное – куда тянутся нити и кто будет следующим? Вопросы могут возникнуть ко многим. «Тучи над ФСБ продолжают сгущаться», – констатирует «НГ».

При этом газета обращает внимание на наметившийся новый поворот в скандале вокруг чекистов. Обвинения против высокопоставленных сотрудников спецслужбы выдвинул из СИЗО известный адвокат Кантемир Карамзин, который направил обращение на имя президента РФ Владимира Путина. Юрист раскрыл скандальные подробности своего задержания, которое, по его словам, было спровоцировано полицейско-судебным управленим «М» и его руководителями.

«Вынужден просить о помощи президента России», – пишет Карамзин в письме президенту, которое цитирует издание. – Здесь они (генерал ФСБ Алексей Дорофеев и непосредственный исполнитель полковник Сергей Натаров. – «НГ») медленно и каждый день меня убивают, не имея на то никаких, даже малейших законных оснований… К сожалению, я не бесстрашный герой и боюсь так открыто называть фамилии могущественных силовиков, но у меня нет выбора».

Задержание юриста сотрудниками управления «М» ФСБ России произошло в Москве 10 апреля. Следователь СКР Э. Кадыров, как пишет в письме Карамзин, предъявил ему обвинение в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 39, ч. 4 ст. 159 УК) по делу о частной тяжбе 12-летней давности с писателем-биографом президента РФ Олегом Блоцким, которому Карамзин в 2007 году дал в долг более 200 тысяч долларов. Обвинение считает, что подпись под одним из двух договоров займа поддельная, несмотря на решение Черемушкинского суда Москвы от 29 января 2013 года, признавшего Карамзина правым в этом споре, и девять отказов судов разной инстанции в пересмотре этого решения с 2014 по 2018 год.

Тем не менее, Балашихинский городской суд арестовал Кантемира Карамзина и поместил в СИЗО №8 Сергиева Посада до 27 июля. При этом его задержание и арест сопровождались немотивированной жестокостью и запредельным даже для российской Фемиды количеством нарушений закона, что отражено в апелляционных жалобах адвокатов и публикациях СМИ. Инсулинозависимого адвоката пытали голодом и сном, не давали лекарства и очки, прессовали в камере с двумя зэками, отказали в стационарной медицинской помощи в предынсультном состоянии. При этом в СИЗО Карамзина привезли, по его словам, в сопровождении мощного эскорта из сотрудников ФСБ чином не ниже майоров.

Почему на разработку юриста по ничтожному с правовой точки зрения делу о частных долгах было брошено целое управление могущественной спецслужбы? Как утверждает в своем обращении сам Карамзин, он поплатился свободой за попытку нарушить финансовые интересы генерала ФСБ Алексея Дорофеева, который не раз становился фигурантом антикоррупционных публикаций в связи с нашумевшим делом экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна.

По словам Карамзина, генерал выполняет заказ владельцев крупных московских компаний-застройщиков ФСК «Лидер» и «ДСК-1» по содействию в коммерческом споре. Дело в том, что Карамзин выиграл у строительных олигархов ряд арбитражных исков на общую сумму около 15 млрд рублей. 250 млн швейцарских франков – по векселю Владимира Копелева перед компанией «КИТИА ЛИМИТЕД» в интересах канадского инвестора Марка Ричардса, который вел дела с Копелевым и его деловым партнером Владимиром Ворониным с 1992 года, и еще 241 млн швейцарских франков решением третейского суда по своему соглашению с Копелевым от 27 июля 2010 года, с которым в прошлом тоже вел совместный бизнес.

По версии юриста, чтобы не платить по долгам кредиторов, Копелев и Воронин решили развалить и обанкротить предприятие. В июне 2016 года они вывели активы Копелева за границу, акции АО «ДСК-1» переоформили на Воронина, а сам легендарный домостроительный комбинат разделили на пять мелких обществ с ограниченной ответственностью. Как утверждает Карамзин, на освободившихся землях девелоперы предполагали осуществить новый прибыльный проект.

Однако Карамзин и Ричардс в судебном порядке остановили развал предприятия. Действия по дроблению АО «ДСК-1» и передаче накануне банкротства акций компании Воронину были признаны подозрительными и приостановлены, акции арестованы, сам экс-директор «ДСК-1» признан банкротом, а на его имущество наложен арест.

Как пишет «НГ», деньги на кону стояли серьезные, и в эту ситуацию вмешались высокопоставленные сотрудники ФСБ. Цитата из обращения Карамзина к президенту РФ: «В конце февраля полковник ФСБ Натаров С.В. пригласил меня в ресторан и в личной беседе передал ультиматум, якобы исходящий от Дорофеева. Со слов Натарова его руководители потребовали от меня проиграть в Арбитражном суде Москвы дело, в котором я требовал запретить Воронину и Копелеву разделить АО «ДСК-1» на пять маленьких обществ и так распродать комбинат маленькими частями. В том же разговоре Натаров «по-дружески» рекомендовал мне пока уехать из России, что я и сделал».

Тем не менее, как отмечает издание, «петля уже сжималась». «Около месяца я пробыл за границей, звонил Натарову, но так и не смог получить объяснения, в чем я провинился перед ФСБ России», – рассказал Карамзин.

На 10 апреля было назначено решающее заседание Арбитражного суда города Москвы по делу о признании недействительной фиктивной сделки по передаче в июне 2016 года акций АО «ДСК-1» Воронину накануне наступления обязательств Копелева перед «КИТИА ЛИМИТЕД».

Юрист, по его же словам, осознавал опасность, но решил вернуться в Москву. В итоге Карамзина «взяли» прямо на пороге суда сотрудники ФСБ.

В своем обращении, аудиозаписи, протоколе допроса и выступлении на рассмотрении апелляционной жалобы по мере пресечения в Московском областном суде Карамзин утверждает, он стал жертвой провокации сотрудников управления «М» ФСБ России. История с писателем Блоцким юридически несостоятельна, развалится в любом суде и, по его словам, притянута за уши в качестве формального повода, чтобы упрятать его за решетку. Настоящая цель –разрушить арбитражное дело по искам «КИТИА ЛИМИТЕД» к бизнесменам Копелеву и Воронину и помочь им сохранить 15 млрд. Юрист уверен, что сотрудники спецслужбы выполняют заказ и действуют в корыстных интересах. Через друзей и знакомых он передал из СИЗО и опубликовал на своей странице в Facebook призыв о сборе информации о незаконной деятельности заказчиков и исполнителей по его делу, перечислив все имена и должности.

Сейчас Карамзина «маринуют» в жестких условиях в Следственном изоляторе. «Я усвоил урок, не надо судиться с подопечными генерала Дорофеева», – пишет он в обращении к главе государства. Юрист считает, что сотрудники ФСБ так демонстративно наказывают его еще и с целью показать бизнесу, где надо решать серьезные вопросы по деньгам. Тем самым «люди в штатском», по его мнению, пытаются подменить судебную власть и взять под контроль все значимые финансовые потоки.

Примечательно, что 22 апреля состоялось заседание Мосгорсуда по иску «КИТИА ЛИМИТЕД» о взыскании долга по векселю на 250 млн швейцарских франков. Перед рассмотрением сотрудники ФСБ передали Марку Ричардсу через адвоката требование отказаться от этих претензий, иначе его партнер и юрист Кантемир Карамзин живым из тюрьмы не выйдет. Несмотря на наличие экспертизы о подлинности векселя, Ричардс дал поручение «КИТИА ЛИМИТЕД» отозвать иск к Копелеву. Сам бизнесмен, опасаясь атаки силовиков, покинул Россию, а его юрист остается за решеткой.

Журналисты РИА «Новый День» намерены следить за развитием событий.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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