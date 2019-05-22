«Привет» из 90-х»: в Москве киллер получил приговор за убийство, совершенное 22 года назад

В Москве осужден наемный убийца, который в 1997 году расстрелял мужчину, перепутав его с бизнесменом, на которого у него был «заказ». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, в августе 1997 года подсудимый Роберт Березин вместе с подельников Андреем Китовым согласились убить предпринимателя более чем за 58 млн рублей (около $10 тысяч). Утром 19 сентября 1997 года в подъезде жилого дома на Бутырской улице они произвели не менее 28 выстрелов в мужчину, ошибочно приняв его за бизнесмена. Потерпевший от полученных ранений скончался на месте.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пп. «ж,з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство по найму, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

Китов был осужден за это убийство еще в 1999 году. Березин длительное время скрывался и был объявлен в федеральный розыск. Он был задержан только в августе 2018 года. В ходе предварительного следствия он полностью признал вину. Приговором суда ему назначено 9,5 лет в колонии строгого режима.

Отмечается, что в рамках предварительного следствия также были установлены двое заказчиков данного убийства, однако уголовное дело в отношении них было прекращено в связи с их смертью.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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