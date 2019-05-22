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Среда, 22 мая 2019, 18:43 мск

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Московский омбудсмен попросила прокуратуру запретить концерты популярной группы «Френдзона»

Московский омбудсмен Татьяна Потяева попросила прокуратуру запретить в столице концерты группы «Френдзона», поскольку ее видеоклипы содержат вредную для детей информацию. Городской департамент труда и соцзащиты населения уже направил в муниципалитеты рекомендацию обратить внимание на опасность текстов музыкальной группы.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу департамента, обращение носит рекомендательный характер и ориентировано на опекунов, попечителей и приемных родителей. Так отреагировал департамент на копию письма омбудсмена, присланную городской прокуратурой.

Письмо в прокуратуру Москвы Потяева направила еще в апреле. Омбудсмен попросила надзорное ведомство обратить внимание на клипы группы, которые, по ее мнению, содержат информацию, «причиняющую вред здоровью и развитию и представляющие угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних детей». В связи с этим омбудсмен попросила прокуратуру содействовать запрету концертов «Френдзоны» в Москве.

При этом, по информации «Русской службы BBС», весной перед очередным туром группа сама отдала свои тексты в Роскомнадзор на проверку. Эксперты пришли к выводу, что «вероятность причинения вреда здоровью и (или) развитию детей, достигших возраста 12 лет, информацией, содержащейся в текстах песен группы «Френдзона» и артиста Мейби Бейби, не имеется».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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