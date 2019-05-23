Глава подмосковного Лосино-Петровского попался на систематических взятках

В отношении главы администрации подмосковного городского округа Лосино-Петровский возбуждено уголовное дело о взяточничестве (ч. 4 ст. 290 УК РФ). Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

Предварительно установлено, что с 2016 года подозреваемый систематически получал от организатора по проведению ярмарок деньги в виде взятки в общей сумме не менее 960 тысяч рублей за общее покровительство. «Он же через посредника получил от индивидуального предпринимателя денежные средства в виде взятки в общей сумме не менее 20 тысяч рублей за выдачу разрешения на право торговли на территории городского округа», – уточнили в ведомстве.

В ближайшее время следствием будет запланировано проведение комплекса следственных действий с участием подозреваемого, после чего будет решен вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.

Проведены обыски в служебном кабинете, а также по месту его жительства.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.05.19

В Госдуме проснулся «дух 90-х»: партийные «тяжеловесы» устроили скандальную перепалку. / Белоруссия предложила Казахстану возобновить переговоры по поставкам нефти. / Глава ЦБ вступилась за микрокредитные организации: «Запрещать их нельзя». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»