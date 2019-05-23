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Четверг, 23 мая 2019, 14:59 мск

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Глава подмосковного Лосино-Петровского попался на систематических взятках

В отношении главы администрации подмосковного городского округа Лосино-Петровский возбуждено уголовное дело о взяточничестве (ч. 4 ст. 290 УК РФ). Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

Предварительно установлено, что с 2016 года подозреваемый систематически получал от организатора по проведению ярмарок деньги в виде взятки в общей сумме не менее 960 тысяч рублей за общее покровительство. «Он же через посредника получил от индивидуального предпринимателя денежные средства в виде взятки в общей сумме не менее 20 тысяч рублей за выдачу разрешения на право торговли на территории городского округа», – уточнили в ведомстве.

В ближайшее время следствием будет запланировано проведение комплекса следственных действий с участием подозреваемого, после чего будет решен вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.

Проведены обыски в служебном кабинете, а также по месту его жительства.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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